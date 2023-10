LA MEDIAZIONE NELLA RIFORMA "CARTABIA"

Il Convegno è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Terni con l’attribuzione di n. 2 crediti formativi in Diritto Procedura Civile per il pomeriggio del 13 ottobre e n. 2 crediti formativi per la mattina del 14 ottobre.

La partecipazione è gratuita ed è obbligatoria l’iscrizione, che dovrà essere effettuata entro il giorno 10 ottobre 2023 all’indirizzo e-mail: centrostudi.convegni@alumbria.it. Non è prevista comunicazione di conferma dell’avvenuta iscrizione.