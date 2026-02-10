Avviso. Si rende noto che sono disponibili per la cessione a titolo gratuito dei beni mobili e del magazzino dell’Assemblea legislativa

I beni sono visionabili dal 10/02/2026 e sino al 13/03/2026, presso Palazzo Cesaroni sede dell’Assemblea legislativa sito in Perugia, Piazza Italia n. 2, previo appuntamento, come indicato puntualmente nell'avviso allegato.

Tali beni possono essere ceduti gratuitamente, ai sensi del comma 3 dell’art. 14 del “Regolamento per le gestione del fondo economale, dei beni mobili e del magazzino dell’Assemblea legislativa”, ai seguenti enti:

  • enti pubblici regionali
  • Croce Rossa Italiana
  • organismi di volontariato di protezione civile
  • istituzioni scolastiche
  • altre associazioni non lucrative di utilità sociale.
Avviso cessione beni (110.24 KB)
Elenco beni oggetto dell'avviso (374.42 KB)

Ultimo aggiornamento: 10/02/2026