TeleCRU n.493 del 1 dicembre 2022

I servizi di questa edizione: l’Assemblea legislativa ha approvato il Bilancio consolidato della Regione Umbria per l’esercizio 2021 e la mozione della Lega sulle “Cure odontoiatriche per persone con disabilità, anziane e con fragilità socioeconomiche”; la presidente della Giunta regionale ha illustrato in Prima commissione il Defr 2023-2025; in Seconda commissione 100 emendamenti per il piano qualità dell’aria; in Terza commissione focus sulla situazione delle carceri umbre; a Perugia la riunione dei Difensori civici delle Regioni italiane; Presentato in Sala Brugnoli il libro “Chiarapunzel”; altre notizie da Palazzo Cesaroni.