Question time di martedì 5 marzo 2024 - parte 2 di 4

“Richiesta chiarimenti accordo di programma Ast Terni”, interroga Eleonora Pace (FdI), risponde la presidente Donatella Tesei;



“Qualità delle forniture domiciliari di dispositivi medici monouso, ausili per incontinenza, presidi per diabetici e prodotti destinati a un'alimentazione particolare. Garanzie per gli assistiti e le famiglie di quantità sufficienti di prodotti e adeguati standard qualitativi in tutta l'Umbria”, interroga Vincenzo Bianconi (Misto), risponde l’assessore Luca Coletto.