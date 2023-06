Question time di martedì 30 maggio 2023 - parte 3 di 4

QT 5 – “Quali risorse per le apparecchiature sanitarie per medici di medicina generale e pediatri?” - All’interrogazione di Donatella Porzi (Gruppo misto), l’assessore Luca Coletto risponde: “il tavolo tecnico ministero della Salute-Regioni non è stato ancora costituito e dunque non sono stati formulati indirizzi per la formulazione dei progetti”.



QT 6 - Situazione ospedale di Città di Castello e sanità dell'Alto Tevere - Interrogazione di Michele Bettarelli (Pd), l’assessore Luca Coletto risponde: “Carenze e problematiche già presenti e non affrontate nella passata legislatura. Sono state ora attivate procedure per adeguare strumentazioni e personale professionale”