Question time di martedì 24 ottobre 2023 - parte 1 di 4

“Interventi di ecobonus e sisma bonus al 110% negli edifici all’interno dell’area del cratere e relativa estensione ai comuni in stato di emergenza” – interrogazione dei consiglieri della Lega Marco Castellari, Manuela Puletti e Valerio Mancini, risponde la presidente della Regione, Donatella Tesei;

“Avviso pubblico per erogazione contributi in favore delle madri con bambini fino a un anno di età per finalità conciliative (Bonus conciliativo natalità 2023); mancato utilizzo del soccorso istruttorio” – interrogazione del consigliere Valerio Mancini (Lega), risponde la presidente Donatella Tesei.