Question time di martedì 12 dicembre - parte 3 di 4

“ Chiarimenti circa la mancata apertura della sede farmaceutica di Amelia loc. Montenero a seguito di assegnazione tramite bando di concorso pubblico (dd 1456/2013)”, interroga Thomas De Luca (M5S), risponde l'assessore Roberto Morroni.

“ Chiarimenti sul parere del ministero della Salute in merito alla realizzazione degli ospedali di zona disagiata con pronto soccorso di Norcia e Città della Pieve. Tempi entro i quali potrebbero essere attivi i due ospedali per le comunità della valnerina e del trasimeno. quando si presume sarà adottato in via definitiva il piano di efficientamento e riqualificazione del sistema sanitario regionale", interroga Vincenzo Bianconi (Misto), risponde l’assessore Roberto Morroni.