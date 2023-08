Question time di martedì 11 luglio 2023 - parte 4 di 4

“Richiesta chiarimenti in merito a quali provvedimenti si intendono prendere per far fronte alla situazione insalubre causata dall'attività delle fonderie Tacconi”, interrogano Pastorelli e Fioroni (Lega). Risponde l’assessore Morroni.

“Riconoscimento della vulvodinia o sindrome vulvovestibolare e della neuropatia del pudendo quali malattie croniche e invalidanti e loro inserimento nei livelli essenziali di assistenza (lea)”, interroga Meloni (Pd). Risponde l’assessore Coletto.

“Rifinanziamento della legge regionale "diffusione del commercio equo e solidale in Umbria", interrogano Bori e Bettarelli (Pd). Risponde l’assessore Fioroni.