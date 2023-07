La situazione politica in Umbria dopo le elezioni in alcuni comuni e l’uscita del consigliere Nicchi dalla Lega; l’assestamento di bilancio e i finanziamenti approvati in Prima commissione; gli atti presentati a prima firma dai due consiglieri: su questi temi si sono confrontati i consiglieri regionali Tommaso Bori (Pd) e Daniele Nicchi.