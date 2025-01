Avviso relativo alla data e ora dell'estrazione a sorte dei candidati idonei alla nomina a Revisore dei conti della Regione Umbria per la XII legislatura

Si rende noto che l’estrazione a sorte, ai fini della nomina del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Umbria per la XII Legislatura e della definizione della graduatoria dei candidati, si svolgerà in seduta pubblica il giorno 03 febbraio, alle ore 10.00, presso la Sala Carsulae di Palazzo Cesaroni, sede dell’Assemblea legislativa dell’Umbria. L’estrazione a sorte sarà effettuata in presenza del Segretario generale, della Responsabile della Sezione Assistenza agli organi e della Responsabile della Posizione organizzativa professionale Nomine e patrocini, utilizzando il generatore di numeri casuali, pubblicato, congiuntamente all’algoritmo applicato, sul sito istituzionale della Regione Emilia Romagna alla pagina https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore .