Marco Castellari

Curriculum

Classe 1989. Nato e cresciuto in Altotevere, residente a Città di Castello. Laureato in economia aziendale, è iscritto al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Perugia. Contitolare di uno studio di progettazione, si occupa di efficientamento energetico, urbanistica e progettazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Consulente per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, è coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e progettazione. Alle elezioni regionali del 2019 ha ottenuto 3.132 preferenze