Curriculum

Nata nel 1987, ha un figlio, vive a Terni. Laureata in Scienze della formazione all’Università di Perugia, con successiva specializzazione in Ricerca sociale per la sicurezza interna, ha un master in Linguaggi per la sicurezza. Arbitro di calcio dal 2002 al 2015, dal 2015 amministratore di uno studio medico privato. Assessore comunale a Terni con delega allo sport, al turismo e alle pari opportunità dal luglio 2018 al giugno 2023. Attualmente consigliere comunale di FdI.