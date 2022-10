RIUNIONE DEL COORDINAMENTO NAZIONALE DIFENSORI CIVICI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME ITALIANE PRESSO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA.

Si è tenuta a Trieste la riunione del Coordinamento dei Difensori civici italiani, il 30 settembre e 1 ottobre scorsi.

Nella prima sessione dei lavori, il Coordinamento è stato salutato dal Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, che ha ringraziato per aver scelto Trieste quale luogo per la riunione, ha sottolineato come la figura del Difensore civico risulti “preziosa quanto delicata”, e rappresenti uno strumento sul quale l'Assemblea Legislativa ha puntato grande attenzione “per potersi aprire nei confronti della comunità all’insegna della trasparenza, per far capire il lavoro svolto ma anche per recepire dai cittadini suggerimenti e indicazioni, un autentico punto di riferimento per verificare tutto ciò che non va o che potrebbe essere fatto meglio”.

Dopo il saluto del Presidente Zanin, il Coordinamento ha iniziato i lavori presieduti dal Difensore civico della Regione Lazio Marino Fardelli e coordinati dall’ex Magistrato Arrigo De Pauli, Difensore civico ospitante. La seconda sessione dei lavori è proseguita con il convegno “Difesa civica e Difesa tecnica, per la tutela globale dei diritti e degli interessi della persona”.