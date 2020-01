Il Difensore Civico Regionale al Comitato per la vita "Daniele Chianelli"

Il Difensore Civico Regionale, Marcello Pecorari in visita al residence "Daniele Chianelli".

L'incontro si è svolto presso il Residence situato accanto all'Ospedale di Perugia Santa Maria della Misericordia. Franco Chianelli e Luciana Cardinali, fondatori del Comitato per la Vita "Daniele Chianelli", hanno guidato il Difensore Civico Regionale entro gli ambienti dell'Associazione Onlus che sostiene la ricerca per la cura di leucemie, linfomi e tumori in adulti e bambini, illustrando dettagliatamente le tante attività che lì si svolgono che non si limitano alla sola accoglienza delle famiglie e dei pazienti in cura presso i Reparti di Oncoematologia pediatrica ed Ematologia, offrendo gratuitamente sostegno nelle dolorose esperienze di malattia e a volte morte dei propri cari, ma offre supporto professionale e assistenza a quanti soffrono e lottano per la vita.

Con grande commozione il Difensore Civico si è messo a totale disposizione, affermando che in quel luogo si respira speranza, fede e tanto amore.