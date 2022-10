COORDINAMENTO NAZIONALE DIFENSORI CIVICI REGIONALI: ELETTO UFFICIO DI PRESIDENZA . MARCELLO PECORARI VICE PRESIDENTE

Il Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali italiani e delle province autonome ha eletto Marino Fardelli, Difensore civico del Lazio, alla carica di Presidente nazionale di tale organismo, che ha il compito di essere interlocutore propulsivo nei processi di sviluppo e consolidamento della difesa civica in ambito nazionale, sostenere le attività nel contesto europeo, stabilire efficaci relazioni e ufficiale rappresentanza nei confronti dei Ministeri, Enti statali e regionali nonché associazioni di categoria, per una difesa civica a forte tutela dei cittadini italiani. Coadiuveranno il neo Presidente Marino Fardelli due vice presidenti: Antonia Fiordelisi, Difensore civico della Basilicata, e Marcello Pecorari, Difensore civico dell’Umbria. Il Presidente e i due Vice Presidenti ricopriranno la carica per due anni.