Coordinamento Difensori Civici Nazionali. Roma, 4 dicembre 2019

Il Difensore Civico Regionale ha partecipato al Coordinamento dei Difensori Civici Regionali si è riunito a Roma, presso la sede della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative il 4 dicembre 2019,

Nel corso della riunione, il Coordinamento ha eletto il nuovo Vice Presidente, in sostituzione dell'Avv. Daniela Longo cessata dall'incarico, nominando Andrea Vannini, Difensore Civico della Regione Toscana.

Tra gli argomenti trattati, sottolinea Pecorari, risulta di particolare importanza le riflessioni in merito alla presentazione della relazione del Coordinamento in Parlamento e la relazione dell'Avv. Augusto Fierro, Difensore Civico Regione Piemonte, in ordine alle contenzioni meccaniche nelle Residenze Sanietarie Assistenziali che costituiscono un primo importante step sull'argomento. Altro argomento trattato, riguarda le rappresentanze dei Difensori Civici regionali negli Organismi internazioni quali EOI e IOI.