AVVISO AGLI UTENTI

Si avvisano gli utenti che l'attività del Difensore Civico Regionale continua regolarmente anche durante l’attuale periodo di emergenza sanitaria. La struttura di supporto svolge la propria attività lavorativa in modalità smart working e risponde a tutte le richieste con le stesse modalità: telefoniche, via e-mail, via posta certificata e attraverso la funzione presente nella pagine web del Difensore alla vore "RICHIEDI L'INTERVENTO"

Telefono: 075-5763215

e-mail: difensorecivico@alumbria.it

pec: difensorecivico@pec.alumbria.it