AVVISO AGLI UTENTI

Si comunica che, in ottemperanza a quanto disposto dai provvedimenti normativi ed amministrativi adottati dal Governo allo scopo di contenere il diffondersi del virus COVID-19, l'accesso alla sede dell'Assemblea Legislativa, ove ha sede il Difensore Civico Regionale, è consentito solo ai dipendenti dell'amministrazione regionale, a personale sanitario e personale incaricato dello svolgimento di servizi di igiene.

Le attività dell’Ufficio del Difensore Civico Regionale procedono e faremo tutto il possibile per rispondere puntualmente come sempre, ma potrebbero subire delle disfunzioni o dei ritardi nei tempi procedimentali, anche nei tempi di risposta.

Per facilitare le attività dell’Ufficio e favorire la conciliazione di queste con lo smart-working da parte della struttura di supporto, si suggerisce di inviare le richieste e/o comunicazioni attraverso il modulo che trovate di seguito "Richiesta di intervento al Difensore Civico regionale", attraverso e-mail o pec sopra indicati e reperibili anche alla voce "Contatti"

Grazie per la collaborazione

Marcello Pecorari