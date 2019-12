Tommaso Bori

Curriculum

Eletto con 6.485 preferenze - nato nel 1986 a Perugia, è capogruppo del PD in Consiglio Regionale. Laureato in Medicina e Chirurgia ottenendo il massimo dei voti con una tesi sperimentale in campo oncologico. Ha lavorato nell’ambito della continuità assistenziale, ora è specializzando ad Igiene e medicina preventiva. Attivista delle associazioni studentesche, consigliere comunale a Perugia dal 2009 al 2019. Fa parte dell'Assemblea nazionale del Partito Democratico. È tra i fondatori del Coordinamento Giovani dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, diventato un punto di riferimento per i giovani professionisti della sanità.