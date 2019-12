Curriculum

Eletta con 4.052 preferenze. Nata nel 1974, laureata in lettere e filosofia + 2 anni di Metodo strategico ad Economia e Commercio, vive a Piegaro. Lavora in Perugina Nestlè da circa 20 anni di cui 14 anni Project Manager per la divisione dolciari. Vicesindaco del Comune di Piegaro, appena eletta al secondo mandato e consigliere dell'Unione dei Comuni del Trasimeno.