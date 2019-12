Donatella Tesei

Curriculum

Eletta con 255.143 - nata a Foligno nel 1958, laureata in Giurisprudenza, avvocato Cassazionista e membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto, già Pretore Onorario presso la Pretura di Montefalco e successivamente in quella Circondariale di Spoleto. Nel 2009 decide di candidarsi alle elezioni amministrative comunali con la lista civica di centrodestra "Gruppo Montefalco", diventando Sindaco di Montefalco. Vicepresidente del Cal, (Consiglio Autonomie Locali) nel 2010 e presidente dell'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino nel biennio 2011-2012, si candida per il secondo mandato alle elezioni amministrative comunali del 2014, dando continuità al progetto amministrativo già intrapreso, e vince le elezioni comunali con il 63% dei consensi. Membro del Cda della Bonifica Umbra, coordinatore regionale delle Città del Vino dell'Umbria e membro del Consiglio Nazionale, ricopre attualmente la carica di Vice Presidente Nazionale dell'Associazione Città per la Fraternità ed è consigliere del GAL Valle Umbra e Sibillini. Alle elezioni politiche del 2018 viene eletta al Senato della Repubblica, nel collegio uninominale di Terni, sostenuta dalla coalizione di centrodestra. È presidente della IV Commissione permanente Difesa del Senato.