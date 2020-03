ANNULLATA Seduta Cal 12 marzo 2020

Date le prescrizioni stringenti contenute nel DPCM 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che sospende tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza (art. 2, comma 1, lettera h), misura estesa a tutto il territorio nazionale dal DPCM del 9 marzo 2020 in vigore dalla data odierna e in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, si comunica che la seduta del CAL prevista per giovedì 12 marzo 2020 è annullata.

